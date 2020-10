Juventus, Douglas Costa ritorna al Bayern Monaco (Di domenica 4 ottobre 2020) Douglas Costa lascia la Juventus e ritorna nuovamente al Bayern Monaco. Il calciatore è atteso domani in Germania per le visite mediche. Secondo quanto riportato da Max Bielefeld,il ragazzo verrà ceduto con la formula del prestito. Non ci sarà nessun obbligo legato al riscatto nella formula. Attualmente, il brasiliano è ancora con la squadra allenata da Pirlo ma è ormai convinto di trasferirsi in Germania. Juventus: Chiesa per Douglas Costa La cessione dell’esterno apre, così, le porte a Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina ha già accettato di trasferirsi la Continassa e le due società hanno trovato anche l’accordo per la formula. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020)lascia lanuovamente al. Il calciatore è atteso domani in Germania per le visite mediche. Secondo quanto riportato da Max Bielefeld,il ragazzo verrà ceduto con la formula del prestito. Non ci sarà nessun obbligo legato al riscatto nella formula. Attualmente, il brasiliano è ancora con la squadra allenata da Pirlo ma è ormai convinto di trasferirsi in Germania.: Chiesa perLa cessione dell’esterno apre, così, le porte a Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina ha già accettato di trasferirsi la Continassa e le due società hanno trovato anche l’accordo per la formula. Leggi ...

