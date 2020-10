Juventus-Chiesa, quasi fatta! Douglas Costa va al Bayern Monaco (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Juventus accelera per affondare il colpo Federico Chiesa. L’accordo con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con riscatto. Esce Douglas Costa che torna al Bayern. La Juventus tenterà fino all’ultimo di aggiudicarsi Federico Chiesa. Il gong al calciomercato è fissato alle ore 20 di lunedì. Chiesa, l’ipotesi di accordo con la Fiorentina Il trasferimento dell’azzurro ai bianconeri avverrebbe sulla base di un prestito biennale oneroso: due milioni il primo anno e otto il secondo. Il diritto di riscatto sarà di 40 milioni, ma diventerà obbligatorio al verificarsi di uno dei seguenti scenari nel biennio: Juventus almeno quarta in campionato (qualificazione ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laaccelera per affondare il colpo Federico. L’accordo con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con riscatto. Esceche torna al. Latenterà fino all’ultimo di aggiudicarsi Federico. Il gong al calciomercato è fissato alle ore 20 di lunedì., l’ipotesi di accordo con la Fiorentina Il trasferimento dell’azzurro ai bianconeri avverrebbe sulla base di un prestito biennale oneroso: due milioni il primo anno e otto il secondo. Il diritto di riscatto sarà di 40 milioni, ma diventerà obbligatorio al verificarsi di uno dei seguenti scenari nel biennio:almeno quarta in campionato (qualificazione ...

romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an a… - romeoagresti : Definito il prestito di #DouglasCosta al #Bayern, in serata la #Juve confida di chiudere con la #Fiorentina per… - DiMarzio : #Juventus - #Chiesa, tutti i dettagli e le cifre dell'intesa tra club. Ma c'è il nodo rinnovo - Giusepp00699032 : RT @GiorgiaCenni9: Chiesa alla @juventusfc è fatta @SkySport #calciomercato #chiesa #fiorentina #juventus @DiMarzio - Romanito_21 : RT @NonSoloJuve: ??”Chiesa è un giocatore della Juventus. Possiamo dirlo.” [Raimondi, Mediaset, ore 00.25] -