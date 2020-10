Juventus, ceduto al Bayern Douglas Costa (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna al Bayern Monaco Douglas Costa che lascia la Juventus. Il brasiliano torna in Germania in prestito secco della durata di un anno. Adesso Paratici potrà concentrarsi sull'assalto definitivo a Chiesa. Il puzzle si potrebbe concludere con l'arrivo alla Fiorentina di Callejon. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna alMonacoche lascia la. Il brasiliano torna in Germania in prestito secco della durata di un anno. Adesso Paratici potrà concentrarsi sull'assalto definitivo a Chiesa. Il puzzle si potrebbe concludere con l'arrivo alla Fiorentina di Callejon. ITA Sport Press.

