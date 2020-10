Juventus, Agnelli: “Abbiamo rispettato le regole come sempre” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ doveroso essere qui, bisogna fare chiarezza. Abbiamo protocolli molto chiari in caso di positività, si applica il protocollo Figc che rimanda ad una circolare che è stata approvata dal Cts, sappiamo tutti cosa fare andando in isolamento fiduciario in una struttura indicata. Questo ci permette di continuare a giocarci”. Queste le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Sky Sport. “Non è che mi debba fare una idea o meno. Credo sia giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare chiarezza. I protocolli sono molto chiari, era anche prevedibile che sarebbe successo qualche caso di positività”. “Il protocollo è stato studiato con federazione e governo, è evidente che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ doveroso essere qui, bisogna fare chiarezza. Abbiamo protocolli molto chiari in caso di positività, si applica il protocollo Figc che rimanda ad una circolare che è stata approvata dal Cts, sappiamo tutti cosa fare andando in isolamento fiduciario in una struttura indicata. Questo ci permette di continuare a giocarci”. Queste le parole del presidente della, Andrea, a Sky Sport. “Non è che mi debba fare una idea o meno. Credo sia giusto e doveroso dare la nostra opinione. Ciò che è indispensabile è fare chiarezza. I protocolli sono molto chiari, era anche prevedibile che sarebbe successo qualche caso di positività”. “Il protocollo è stato studiato con federazione e governo, è evidente che ...

