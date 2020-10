Juve-Napoli, sfida lontano dal campo. Campionato a rischio? (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per lacontro lantus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - bluypsilon : RT @AleAntinelli: 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia . Non… - Notiziedi_it : Caso Juve-Napoli, la clamorosa richiesta: “Sospendere il campionato” -