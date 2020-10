Juve-Napoli: non si gioca. Scontro fra Governo e Lega di Serie A. La lettera dell’Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) «Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio». Si esprime così l'Asl Napoli 2 Nord. E nessun giocatore azzurro risponderà alla chiamata delle Nazionali Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) «Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio». Si esprime così l'Asl2 Nord. E nessuntore azzurro risponderà alla chiamata delle Nazionali

