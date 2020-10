Juve-Napoli, lo scontro è fra governo e mondo del calcio. Speranza blocca la partita ma Lega Serie A non si ferma (Di domenica 4 ottobre 2020) Alla trasmissione Mezz’ora in più, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito che la posizione del governo sulla partita tra Juventus e Napoli è definitiva: «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà». Non solo, Speranza sostiene anche che la questione stia prendendo troppo spazio nel dibattito pubblico sulla nuova fase dell’epidemia di Coronavirus: «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità è la salute delle ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Alla trasmissione Mezz’ora in più, il ministro della Salute Robertoha chiarito che la posizione delsullatrantus eè definitiva: «È già deciso chenon si giocherà». Non solo,sostiene anche che la questione stia prendendo troppo spazio nel dibattito pubblico sulla nuova fase dell’epidemia di Coronavirus: «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo die troppo poco di scuola. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere ilo gli stadi. La priorità è la salute delle ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - simonku83 : @AriannaMilazzo il Napoli ha giocato contro una squadra che ha superato i 10 contagiati, non si sa se Zielinski sia… - drunkside41 : RT @Fletcher_Lynd: una cosa su questa pietosa vicenda, sperando che non se ne debba parlare mai più: non sono Napoli o Juve ad avere la res… -