Juve-Napoli, lo scontro è fra governo e mondo del calcio. Speranza blocca la partita ma la Lega serie A non si ferma. Spadafora: «Prevalga l’interesse della salute» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministro della salute Roberto Speranza ha chiarito che la posizione del governo sulla partita tra Juventus e Napoli è definitiva: «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà», ha detto alla trasmissione Mezz’ora in più. Non solo. Speranza sostiene anche che la questione stia prendendo troppo spazio nel dibattito pubblico sulla nuova fase dell’epidemia di Coronavirus: «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Il ministroRobertoha chiarito che la posizione delsullatrantus eè definitiva: «È già deciso chenon si giocherà», ha detto alla trasmissione Mezz’ora in più. Non solo.sostiene anche che la questione stia prendendo troppo spazio nel dibattito pubblico sulla nuova fase dell’epidemia di Coronavirus: «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo die troppo poco di scuola. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere ilo gli stadi. La priorità ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - lucasofri : Nelle discussioni se si debba dare priorità a salvare l’economia o salvare la salute si è inserito il tema di salvare Juve-Napoli. - maxxofab_91 : Piccinini su Sky sta facendo una lectio magistralis sulla situazione di Juve-Napoli. #SkyCalcio - TUTTOJUVE_COM : Juve-Napoli, Salvini: 'Se ci sono delle regole tutti le devono rispettare' -