Juve-Napoli, lo scontro è fra governo e Lega Seria A. Il ministro Speranza: «La partita non si giocherà»

Alla trasmissione Mezz'ora in più, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito che la posizione del governo sulla partita tra Juventus e Napoli è definitiva: «È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà». Non solo, Speranza sostiene anche che la questione stia prendendo troppo spazio nel dibattito pubblico sulla nuova fase dell'epidemia di Coronavirus: «Penso che in questo Paese stiamo parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità è la salute delle persone».

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - sergiolamartina : RT @MCriscitiello: La Lega Calcio conferma: “Juve-Napoli si può giocare”. Si va verso il 3-0 a tavolino. Sarebbe un grave precedente che ri… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA NOTA - Lega Serie A: 'Non ci sono le condizioni per rinviare Juve-Napoli' -