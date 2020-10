Juve-Napoli, la surreale non partita: l’arbitro manda tutti a casa. Agnelli: “De Laurentiis ha chiesto il rinvio, ma noi seguiamo le regole” (Di domenica 4 ottobre 2020) Gli steward ai tornelli, i grandi fari accesi, giornalisti in tribuna stampa e a lato del campo, cameramen al loro posto, arbitro e guardalinee a testare la tenuta delle reti delle due porte o la fotocellula contro i gol fantasma. Ma poi nessun giocatore che si schiera a metà campo e solo alcuni che spuntano per chiacchierare, vestiti “in lungo”, con la tuta. L’Allianz Stadium di Torino ha vissuto un’ora abbondante del tutto surreale in attesa di quello che da un giorno intero si sapeva sarebbe accaduto: il Napoli non si sarebbe presentato per giocare la partita con la Juventus. Dopo 45 minuti, come da regolamento, l’arbitro Daniele Doveri ha dichiarato la partita conclusa e quindi manderà il referto al giudice sportivo che, a filo di regolamento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Gli steward ai tornelli, i grandi fari accesi, giornalisti in tribuna stampa e a lato del campo, cameramen al loro posto, arbitro e guardalinee a testare la tenuta delle reti delle due porte o la fotocellula contro i gol fantasma. Ma poi nessun giocatore che si schiera a metà campo e solo alcuni che spuntano per chiacchierare, vestiti “in lungo”, con la tuta. L’Allianz Stadium di Torino ha vissuto un’ora abbondante del tuttoin attesa di quello che da un giorno intero si sapeva sarebbe accaduto: ilnon si sarebbe presentato per giocare lacon lantus. Dopo 45 minuti, come da regolamento, l’arbitro Daniele Doveri ha dichiarato laconclusa e quindi manderà il referto al giudice sportivo che, a filo di regolamento, ...

