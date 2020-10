Juve Napoli, il comunicato della Lega: «Si applica il protocollo, ci sono le condizioni per giocare» (Di domenica 4 ottobre 2020) La Lega Serie A ha diramato un comunicato per fare chiarezza sul caos scoppiato per il match tra Juve e Napoli La Lega Serie A ha diramato un comunicato per fare chiarezza sul match tra Juventus e Napoli. La partita non sarà rinviata «In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) LaSerie A ha diramato unper fare chiarezza sul caos scoppiato per il match traLaSerie A ha diramato unper fare chiarezza sul match trantus e. La partita non sarà rinviata «In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio laSerie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutelasalute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la notaASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - sergiolamartina : RT @MCriscitiello: La Lega Calcio conferma: “Juve-Napoli si può giocare”. Si va verso il 3-0 a tavolino. Sarebbe un grave precedente che ri… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LA NOTA - Lega Serie A: 'Non ci sono le condizioni per rinviare Juve-Napoli' -