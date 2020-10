Juve-Napoli annullata. Agnelli: "De Laurentiis mi ha chiamato, voleva il rinvio". Ora tocca al giudice sportivo (Di domenica 4 ottobre 2020) Alle 21:30 l'arbitro Doveri ha decretato da regolamento l'annullamento del match tra Juve e Napoli. All'Allianz Stadium, come previsto, si sono presentati soltanto i giocatori bianconeri e la squadra arbitrale. Dopo la positività al Covid -19 di Zielinski ed Elmas e le successive indicazioni dell'Asl Napoli 2, infatti, gli uomini di Gattuso non sono partiti per Torino. Decisione contro cui si è espressa chiaramente la Lega, sostenendo la validità del Protocollo Figc e l'inesistenza di "provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita". La palla ora passa al giudice sportivo: da regolamento ora il Napoli rischia di perdere la gara 3-0 a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Alle 21:30 l'arbitro Doveri ha decretato da regolamento l'annullamento del match tra. All'Allianz Stadium, come previsto, si sono presentati soltanto i giocatori bianconeri e la squadra arbitrale. Dopo la positività al Covid -19 di Zielinski ed Elmas e le successive indicazioni dell'Asl2, infatti, gli uomini di Gattuso non sono partiti per Torino. Decisione contro cui si è espressa chiaramente la Lega, sostenendo la validità del Protocollo Figc e l'inesistenza di "provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita". La palla ora passa al: da regolamento ora ilrischia di perdere la gara 3-0 a ...

