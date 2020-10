Juve allo Stadium | Napoli assente | salta il match Agnelli | «Abbiamo osservato il protocollo Figc» Il Cts | «Responsabilità della Asl competente»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 ottobre 2020) All’Allianztutto è pronto per partire, o quasi. Ci sono lantus e la squadra arbitrale ma manca il. La squadra partenopea non è mai partita per Torino, rispettando le indicazioni dell’Asl. Fino a questo momento però nessun giocatore è ancora sceso in campo. Si sono aspettati 45 minuti come da regolamento, poi l’arbitro Doveri ha decretato il triplice fischio finale per mancanzasquadra avversaria. Ilè stato dunque dichiarato chiuso e i bianconeri hanno lasciato lo. Nel frattempo, in una nota il Comitato tecnico scientifico ha richiamato le squadre agli obblighi di legge per il contenimento del contagio da Coronavirus, essenzialmente dando precedenza al parere dell’Autorità ...