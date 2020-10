"Io ho la voce come i gay, del..." La frase che può costare l'addio al Gf - (Di domenica 4 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora una squalifica all'orizzonte per il Grande Fratello Vip: stavolta a rischiare è Patrizia De Blanck per aver pronunciato la f-word Il Grande Fratello Vip sta divendando un gioco a eliminazione e non nel senso in cui lo si è sempre inteso. Le nomination e il televoto sono finora stati sostituiti dal volere dei social, che sotto l'hahtag #gfvip si è trasformato nella polizia del reality chiedendo, a più riprese, la squalifica dei concorrenti nel nome del politicamente corretto. Il Gf Vip è iniziato da circa 3 settimane e finora solo uno dei partecipanti, Fulvio Abbate, è stato eliminato al televoto. Flavia Vento si è autoesclusa dal gioco per la nostalgia dei suoi cani, Fausto Leali è stato squalificato per aver pronunciato la n-word e Denis Dosio per aver bestemmiato. Ora i social chiedono la testa ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora una squalifica all'orizzonte per il Grande Fratello Vip: stavolta a rischiare è Patrizia De Blanck per aver pronunciato la f-word Il Grande Fratello Vip sta divendando un gioco a eliminazione e non nel senso in cui lo si è sempre inteso. Le nomination e il televoto sono finora stati sostituiti dal volere dei social, che sotto l'hahtag #gfvip si è trasformato nella polizia del reality chiedendo, a più riprese, la squalifica dei concorrenti nel nome del politicamente corretto. Il Gf Vip è iniziato da circa 3 settimane e finora solo uno dei partecipanti, Fulvio Abbate, è stato eliminato al televoto. Flavia Vento si è autoesclusa dal gioco per la nostalgia dei suoi cani, Fausto Leali è stato squalificato per aver pronunciato la n-word e Denis Dosio per aver bestemmiato. Ora i social chiedono la testa ...

trash_italiano : Come passare dalla parte del torto in un attimo. Franceska, magari per strategia, provoca. Può farlo, fa parte del… - NicolaPorro : Ascoltando #Conte, #Gualtieri e #Gentiloni, l’#Italia con il #governo giallorosso avrebbe finalmente avuto voce in… - Radio3tweet : Mozart e Puccini, la radicalità delle donne come arma con cui vincere le rivoluzioni: la vita di Rossana Rossanda a… - rvbxecca : RT @jenlisaswasabi: quella ragazza insicura che si considerava esclusa indesiderata e sbagliata ora è fiera di sé della sua pelle del suo t… - massimi03486207 : @GrandeFratello Voi del grande fratello state facendo una pessima figura. Una de blank che si permette di dire ho l… -

Ultime Notizie dalla rete : voce come "Io ho la voce come i gay, del..." La frase che può costare l'addio al Gf il Giornale Coop Voce, nuova promozione e prezzi ulteriormente ribassati

Coop Voce ritocca al ribasso una delle sue tariffe più gettonate. Grazie alla nuova promozione costo mensile viene ulteriormente limato.

Il libro della giungla: trama e cast del live action Disney

Versione live action del classico del 1967, Il libro della giungla diretto da Jon Favreau vanta un ricco cast vocale di grandi star.

Coop Voce ritocca al ribasso una delle sue tariffe più gettonate. Grazie alla nuova promozione costo mensile viene ulteriormente limato.Versione live action del classico del 1967, Il libro della giungla diretto da Jon Favreau vanta un ricco cast vocale di grandi star.