Inzaghi: «Espulsione Immobile? Vidal lo ha provocato, è stato molto furbo» (Di domenica 4 ottobre 2020) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la della Lazio contro l’Inter. Queste le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la della Lazio contro l’Inter. Queste le parole del tecnico biancoceleste. MATCH – «Abbiamo tre cambi forzati, abbiamo delle problematiche in difesa. I ragazzi hanno avuto grandi carattere e orgoglio e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto portarla a casa. Abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra che ha fatto un mercato importante». SECONDO TEMPO – «Penso che nel primo tempo eravamo partiti bene poi come contro l’Atalanta abbiamo subito gol alla prima occasione. Ci siamo riorganizzati un attimo, abbiamo dei problemi oggettivi con giocatori infortunati o non tesserati. Sono convinto con i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo la della Lazio contro l’Inter. Queste le parole del tecnico biancoceleste Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo la della Lazio contro l’Inter. Queste le parole del tecnico biancoceleste. MATCH – «Abbiamo tre cambi forzati, abbiamo delle problematiche in difesa. I ragazzi hanno avuto grandi carattere e orgoglio e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto portarla a casa. Abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra che ha fatto un mercato importante». SECONDO TEMPO – «Penso che nel primo tempo eravamo partiti bene poi come contro l’Atalanta abbiamo subito gol alla prima occasione. Ci siamo riorganizzati un attimo, abbiamo dei problemi oggettivi con giocatori infortunati o non tesserati. Sono convinto con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Espulsione Inzaghi: «Espulsione Immobile? Vidal lo ha provocato, è stato molto furbo» Calcio News 24 Lazio-Inter 1-1, Inzaghi: “Espulsione Immobile? Vidal è stato molto più furbo di lui”

Lazio-Inter pareggio per 1-1: Milinkovic risponde a Lautaro, espulsi Immobile e Sensi

espulsione diretta per l’attaccante, ammonizione per il cileno. Un duro colpo per la squadra di Inzaghi, orfana del suo bomber. In superiorità numerica, l’Inter ritrova coraggio. Ancora ...

