Inps, una voragine da 26 miliardi: l'allarme, ecco quali pensioni rischiano di saltare (Di domenica 4 ottobre 2020) Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell'Inps per l'anno in corso si chiude con un rosso di 26 miliardi di euro. E ci sono dubbi sulla «tenuta del sistema». A lanciare l'allarme sull'equilibrio del nostro sistema previdenziale è il Comitato di vigilanza dell'Istituto che ha sì approvato l'assestamento di bilancio, segnalando però «come l'effetto della pandemia sul tessuto economico e sociale del Paese ponga il tema della sostenibilità e dell'equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita) portandolo al 1,25. Tema, questo della tenuta, che il legislatore dovrà osservare con attenzione in termini di interventi normativi e finanziari». Il messaggio è chiaro: il governo giallorosso deve tenere conto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Entrate in calo e uscite in crescita. Il bilancio preventivo dell'per l'anno in corso si chiude con un rosso di 26di euro. E ci sono dubbi sulla «tenuta del sistema». A lanciare l'sull'equilibrio del nostro sistema previdenziale è il Comitato di vigilanza dell'Istituto che ha sì approvato l'assestamento di bilancio, segnalando però «come l'effetto della pandemia sul tessuto economico e sociale del Paese ponga il tema della sostenibilità e dell'equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita) portandolo al 1,25. Tema, questo della tenuta, che il legislatore dovrà osservare con attenzione in termini di interventi normativi e finanziari». Il messaggio è chiaro: il governo giallorosso deve tenere conto ...

matteosalvinimi : ?? Il presidente dell’Inps si raddoppia lo stipendio? Incredibile arroganza, vergognosa irresponsabilità. In qualunq… - gaiatortora : Nella maggioranza nulla da dire su aumento stipendio tridico? Una parola,una posizione chesso' una spiegazione.#Inps #Tridico - alexbarbera : Per chi si fosse distratto. L’aumento dello stipendio di Tridico all’Inps viene da lontano, frutto di una vergognos… - CarriaggioM : RT @N4PUL1T4NO: Dal sito INPS, Mezzogiorno continentale per il 2020: 1.422.227 cittadini prendono RC per un importo medio mensile 569,98 €… - AdamartArt : RT @N4PUL1T4NO: Dal sito INPS, Mezzogiorno continentale per il 2020: 1.422.227 cittadini prendono RC per un importo medio mensile 569,98 €… -