“Innamorato di uno o dell’altro” Omicidio De Santis | parla la nonna di Eleonora | la clamorosa rivelazione sul killer

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020)die Daniele,ladella ragazza. Alle telecamere di Pomeriggio Cinque, la donna ha affermato qualcosa in più sullo spietatodella coppia di fidanzati, accoltellati fino alla morte nella propria abitazione a Lecce. Le parole delladiManta non si scostano da quelle espresse nello studio di Quarto Grado da uno dei coinquilini di Antonio De Marco. Parole delladiche aprono un’altra pista di indagine: “Penso che nella sua mente era innamorato di uno o dell’altro”, e a proposito della nipote e del suo fidanzato: “L’ho cresciuta come se fosse figlia mia. Non puoi immaginare perché un incidente è un incidente, una ...