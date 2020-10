Influenza: Gallera, 'agghiacciante Sala su vaccini, non ha più argomenti' (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "agghiacciante. Il vicesindaco Scavuzzo e il sindaco Sala vogliono dare i vaccini ai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo". Così, su Facebook, l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, a proposito del duro attacco del sindaco Giuseppe Sala sui vaccini anti-Influenzali. "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili", aggiunge, spiegando che "è smascherata, con riprovazione generale, la mossa elettorale il Sindaco Sala in evidente carenza di ossigeno e di argomenti oggi non ha ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - ". Il vicesindaco Scavuzzo e il sindacovogliono dare iai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo". Così, su Facebook, l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, a proposito del duro attacco del sindaco Giuseppesuianti-li. "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei; fragili", aggiunge, spiegando che "è smascherata, con riprovazione generale, la mossa elettorale il Sindacoin evidente carenza di ossigeno e dioggi non ha ...

