Influenza: Gallera, 'agghiacciante Sala su vaccini, non ha più argomenti' (2) (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli insulti al sottoscritto con grande umiltà rivendico orgogliosamente i tanti anni al servizio della mia città e della mia regione peraltro sempre grazie alla fiducia e al consenso di migliaia di milanesi e lombardi", dice Gallera, ricordando a Sala che "nel 2018 sono risultato il più votato di tutti i partiti a Milano". Il suo operato e quello di Regione sarà "giudicato dalla storia e dagli elettori. Quello che è certo - dice - è che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del Sindaco Sala che verra' ricordato per le magliette 'milano non si ferma', per gli aperitivi sui navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigili urbani durante il lockdown". E ancora: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli insulti al sottoscritto con grande umiltà rivendico orgogliosamente i tanti anni al servizio della mia città e della mia regione peraltro sempre grazie alla fiducia e al consenso di migliaia di milanesi e lombardi", dice, ricordando ache "nel 2018 sono risultato il; votato di tutti i partiti a Milano". Il suo operato e quello di Regione sarà "giudicato dalla storia e dagli elettori. Quello che è certo - dice - è che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del Sindacoche verra' ricordato per le magliette 'milano non si ferma', per gli aperitivi sui navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigili urbani durante il lockdown". E ancora: ...

