In Val Seriana 1 abitante su 2 ha avuto il Covid | il risultato dei test sierologici

Un abitante su due della Val Seriana, nella Bergamasca, ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid. A fornire il dato è stata l'Ats di Bergamo, che ha ufficializzato gli esiti dell'indagine sierologica promossa dai Comuni dell'Ambito Valle Seriana, d'accordo con l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo e la Regione Lombardia. Le analisi sono state effettuate a luglio con l'adesione di 22.559 residenti. Il 95,2 per cento di chi è sottoposto al sierologico, 21.467 persone, sono residenti o domiciliati sul territorio. "I dati emersi dall'indagine sono fondamentali per poter avere una visione più precisa della diffusione del virus", ha spiegato Massimo Giupponi, direttore generele di Ats Bergamo. Dall'analisi è emerso come il 42,3 ...

