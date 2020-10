In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre: Governo, stretta anti-Covid. Ma Lega Serie A se ne frega (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus Il Governo prepara la stretta, Juve e Lega A se ne fregano Misure – Il nuovo decreto punta su mascherine all’aperto, Immuni e poteri al Cts di Marco Pasciuti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Lesson one. “Qual è la lezione di chi ha votato No al referendum” (Massimiliano Panarari, Espresso, 28.9). Che avete perso. Teste. “Processo Gregoretti, Salvini: ‘Vado a testa alta’” (Corriere della sera, 2.10). Ah, l’ha poi trovata. Culi. “Boom dei contagi: il virus salva Conte” (Giornale, 2.10). Pensa che culo. Qui lo dico e qui lo … 5stelle Casaleggio minaccia la scissione. I garanti M5S: “Il blog non è tuo” Dibba con lui, Crimi, Lombardi e Cancelleri contro di L. Giar. Green New ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus Ilprepara la, Juve eA se neno Misure – Il nuovo decreto punta su mascherine all’aperto, Immuni e poteri al Cts di Marco Pasciuti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Lesson one. “Qual è la lezione di chi ha votato No al referendum” (Massimiliano Panarari, Espresso, 28.9). Che avete perso. Teste. “Processo Gregoretti, Salvini: ‘Vado a testa alta’” (Corriere della sera, 2.10). Ah, l’ha poi trovata. Culi. “Boom dei contagi: il virus salva Conte” (Giornale, 2.10). Pensa che culo. Qui lo dico e qui lo … 5stelle Casaleggio minaccia la scissione. I garM5S: “Il blog non è tuo” Dibba con lui, Crimi, Lombardi e Cancelleri contro di L. Giar. Green New ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre: 4 gatti per Salvini. L’evoluzione della destra - fattoquotidiano : Versioni contrastanti sul ricovero: medici ottimisti, ma altre fonti parlano di tempi incerti per il recupero [di… - marcotravaglio : TRIDICOLI Tra un conato di vomito e l’altro per questa ributtante polemica sul non-caso #Tridico per lo stipendio d… - NicolaMelloni : RT @GGabbuti: 'Tornate a casa,nani':oggi in edicola c'è spazio solo per i giganti della storia economica. Sul Domenicale del Sole,Ciocca e… - DaVelSign : RT @MeMeEsposito: Sul @mattinodinapoli oggi in edicola con un estratto della prefazione di Alessandro Barbero -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre: 4 gatti per Salvini. L’evoluzione della destra Il Fatto Quotidiano Se Napoli non sa più indignarsi

Ancora una volta si parlerà di Napoli per giorni nelle televisioni e sui quotidiani nazionali per l’ennesimo episodio di violenza urbana. C’è poco da sentirsi orgogliosi riflettendo sul fatto che qui ...

Il Centro: "Il Pescara affonda, tris Reggina. Mercato: In arrivo Nzita. Drudi torna a casa"

"Il Pescara affonda, tris Reggina", titola in taglio basso Il Centro in edicola oggi. "Trasferta amara per i biancazzurri"..

Ancora una volta si parlerà di Napoli per giorni nelle televisioni e sui quotidiani nazionali per l’ennesimo episodio di violenza urbana. C’è poco da sentirsi orgogliosi riflettendo sul fatto che qui ..."Il Pescara affonda, tris Reggina", titola in taglio basso Il Centro in edicola oggi. "Trasferta amara per i biancazzurri"..