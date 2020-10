Il video di Trump: ‘Tornerò presto. Dovevo espormi al virus’. Medico: ‘Non ancora fuori pericolo’. Media: ‘Aveva 39 e mezzo di febbre’ (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald Trump “non è ancora fuori pericolo”. I medici che stanno assistendo il presidente americano, ricoverato all’ospedale militare Walter Reed dopo aver contratto il coronavirus, assumono una posizione più cauta rispetto a quella esternata durante il briefing con la stampa di ieri. Il team si dice “cautamente ottimista”, il Medico della Casa Bianca, Sean Conley, chiarisce però che il presidente “non è ancora fuori pericolo”. Ma il tycoon, in un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui appare seduto a un tavolo, in abito ma senza cravatta, dice che tornerà presto “perché dobbiamo rendere l’America ancora grande”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald“non èpericolo”. I medici che stanno assistendo il presidente americano, ricoverato all’ospedale militare Walter Reed dopo aver contratto il coronavirus, assumono una posizione più cauta rispetto a quella esternata durante il briefing con la stampa di ieri. Il team si dice “cautamente ottimista”, ildella Casa Bianca, Sean Conley, chiarisce però che il presidente “non èpericolo”. Ma il tycoon, in unmessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui appare seduto a un tavolo, in abito ma senza cravatta, dice che tornerà“perché dobbiamo rendere l’Americagrande”. Il ...

La7tv : #ottoemezzo Trump positivo, Gianrico #Carofiglio: 'Se ci fosse un narratore di questa storia ha introdotto un eleme… - welikeduel : 'Mussolini fu il primo politico a mettere al centro della scena il corpo del leader, e in questo ha fatto scuola.'… - masechi : TRUMP: mi sento meglio, nei prossimi giorni il vero test. Video del presidente. - myrosycandy : RT @ezekiel: Sembra incredibile ma è possibile che la Casa Bianca su Twitter abbia pubblicato un video di Trump modificato. Per cancellare… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Conto di tornare presto per proseguire la campagna elettorale': il video di #Trump dall'ospedale lascia qualche dubbi… -