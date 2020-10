Il vetro del futuro? Sarà fatto di legno!

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Un team di ricercatori dell’USDA, in collaborazione con le Università del Maryland e del Colorado, ha sviluppato un materiale di legno trasparente che potrebbe sotituire ilin quasi tutte le sue applicazioni. I risultati, pubblicati nel Journal of Advanced Functional Materials, mettono in evidenza che il legno trasparente è resistente e termicamente isolato, perfetto per finestre ad alta efficienza energetica. Iltradizionale, che in teoria è un materiale ecologico, in realtà ha una forte impronta di carbonio (parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra causate da un prodotto) e non è un buon isolante termico, lasciando passare il calore dalle finestre durante la stagione calda e non trattenendolo durante quella fredda, che si traduce in bollette energetiche più ...