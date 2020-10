Il segreto anticipazioni | Francisca sotto choc non sa che fine ha fatto Raimondo | lo troverà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tornano le nostrede Il, che cosa succederà nella puntata di domani 5 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo! Come avrete visto, Alicia ha iniziato questo nuovo lavoro ma sembra avere ben altri obiettivi. E poi c’è Marcela che ha scoperto di essere incinta ma sembra proprio che la ragazza abbia un grande dubbio: non sa chi è il padre del bambino che aspetta. Matias infatti non sa che sua moglie, mentre lui non c’era ha avuto una relazione con Tomas e mai immaginerebbe quello che è successo…Ecco che cosa vedremo nella puntata di domani 5 ottobre 2020 con le ultime notizie da Puente Viejo. IL: LA TRAMA DI DOMANI 5 OTTOBRE 2020 Alicia ascolta una conversazione tra Adolfo e Tomas e fraintende ...