Il pressing di ADL per il rinvio irrita Lega Serie A e Figc (Di domenica 4 ottobre 2020) La mancata partenza del Napoli per Torino, dove questo sera alle 20.45 è ancora in programma la sfida contro la Juventus, starebbe creando non poche tensioni sull’interpretazione del protocollo Covid tra i vertici del club azzurro e quelli di Lega Serie A e Figc. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, «il livello di tensione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) La mancata partenza del Napoli per Torino, dove questo sera alle 20.45 è ancora in programma la sfida contro la Juventus, starebbe creando non poche tensioni sull’interpretazione del protocollo Covid tra i vertici del club azzurro e quelli diA e. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, «il livello di tensione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La mancata partenza del Napoli per Torino, dove questo sera alle 20.45 è ancora in programma la sfida contro la Juventus, starebbe creando non poche tensioni sull’interpretazione del protocollo Covid ...

Tuttosport - Vecino solo in prestito con diritto a 10mln: l'agente è in pressing sull'Inter per l'ok

A sbloccare l'operazione potrebbe essere una clausola sull'obbligo di riscatto ad un numero determinato di presenze.

