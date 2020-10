Il politologo Mounk: 'Il contagio potrebbe favorire Trump' (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo il polititologo della John Hopkins University Yascha Mounk l'aver contratto il coronavirus "potrebbe favorire" Trump nella sua rielezione. Mounk ha riportato altri casi di altri due leader ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Secondo il polititologo della John Hopkins University Yaschal'aver contratto il coronavirus "nella sua rielezione.ha riportato altri casi di altri due leader ...

Secondo il politologo Mounk, Trump, così come Bolsonaro e Johnson, avrà una crescita nei sondaggi una volta superato il virus.

