Il Paradiso delle signore | anticipazioni 5 ottobre | Nicoletta ama ancora Riccardo

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il ritorno dia Milano segnerà un’importante svolta a Il. Lerelative alla puntata in onda lunedì 5, rivelano che la Cattaneo si imbatterà innel momento in cui si recherà al grande magazzino per salutare le sue amiche ed ex colleghe. In seguito, confesserà alla madre di non aver mai smesso di amare il Guarnieri Junior. Nel frattempo, Roberta si renderà conto che Gabriella non si èsbilanciata con Cosimo come invece ha fatto lui mentre Marcello e Salvatore avranno problemi con i permessi per l’apertura serale della Caffetteria. Infine, Marta e Vittorio dovranno abituarsi all’assenza di Anna. Il ...