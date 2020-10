Il nuovo Napoli 2020/21 di Gattuso è al completo: la formazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli in questa stagione non potrà fallire l’obiettivo di qualificazione alla Champions League. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con Rino Gattuso, il quale ha chiesto al presidente qualche sforzo per acquistare calciatori adatti al suo metodo di gioco. Il numero uno azzurro ha così accontentato l’allenatore comprando calciatori importanti quali Osimhen e Bakayoko e confermando … L'articolo Il nuovo Napoli 2020/21 di Gattuso è al completo: la formazione Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilin questa stagione non potrà fallire l’obiettivo di qualificazione alla Champions League. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con Rino, il quale ha chiesto al presidente qualche sforzo per acquistare calciatori adatti al suo metodo di gioco. Il numero uno azzurro ha così accontentato l’allenatore comprando calciatori importanti quali Osimhen e Bakayoko e confermando … L'articolo Il/21 diè al: la

DiMarzio : #Napoli, nuovo comunicato del club: positivo #Elmas - fanpage : Un nuovo scenario per #JuveNapoli - 01Distribution : Giuseppe è sempre stato attratto dal crimine, #GianMarcoTognazzi ha sempre amato Napoli. Un mix perfetto tutto da r… - AleAuz86 : 412 positivi in Campania. La paura che ti porti dentro per un nuovo lockdown e tutto quello che ne consegue per l'e… - Duttale : @barison_andrea minchione chiamerai tua mamma! porta rispetto maleducato! ps: ma come stanno oggi i tifosi del Napo… -