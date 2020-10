Il Napoli non si presenta allo stadio della Juve (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - ​ Per la Lega calcio la partita Juventus-Napoli si può giocare e, sebbene i giocatori partenopei non siano potuti partire a causa del no della Asl, si va verso un 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, che hanno svolto regolarmente la rifinitura del mattino per poi presentarsi allo stadio. Il Napoli potrà presentare ricorso adducendo cause di forza maggiore. Cosa prevede il protocollo L'ufficialità arriva con una nota della Lega Serie A che sottolinea come il protocollo adottato in questi casi preveda "regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - ​ Per la Lega calcio la partitantus-si può giocare e, sebbene i giocatori partenopei non siano potuti partire a causa del noAsl, si va verso un 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, che hanno svolto regolarmente la rifinitura del mattino per poirsi. Ilpotràre ricorso adducendo cause di forza maggiore. Cosa prevede il protocollo L'ufficialità arriva con una notaLega Serie A che sottolinea come il protocollo adottato in questi casi preveda "regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e ...

