Il Napoli non parte per Torino. Cts: "Responsabilità Asl competente". Spadafora: "Spetta agli organismi sportivi decidere" (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli scalda la Serie A. La Asl blocca la partenza degli uomini di Gattuso. E ora che succede? Torino – Juventus-Napoli non si gioca. Nonostante le indicazioni arrivate dalla Lega, la partita non dovrebbe disputarsi per le decisioni prese dalle autorità sanitarie. L'Asl di Napoli 1, infatti, ha bloccato la partenza della squadra allenata da Gattuso per "rischio epidemiologico". Lo stop è arrivato dopo l'esito del tampone di Elmas, secondo giocatore positivo al coronavirus. Il protocollo nazionale, infatti, prevede l'isolamento dell'intero gruppo con due casi. Una normativa che va in contrasto con la regola decisa dalla Lega, secondo cui una squadra è tenuta a scendere in campo se ha almeno dodici

