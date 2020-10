Il Napoli ha comunicato alle Nazionali che i suoi calciatori non potranno rispondere alle convocazioni (Di domenica 4 ottobre 2020) Come riporta in una nota l’Ansa, a seguito della comunicazione dell’Asl dell’isolamento fiduciario e cui è sottoposto l’intero gruppo squadra, il Napoli ha comunicato oggi alle Nazionali che i sui calciatori non potranno rispondere alle convocazioni Il Napoli ha inviato oggi comunicazioni ufficiali alle Nazionali che hanno convocato i suoi giocatori, per notificare che non partiranno. Tutti i calciatori azzurri, riferiscono dal club, sono in obbligo di isolamento perché contatti diretti di Piotr Zielinski ed Elif Elmas, positivi al covid19 e quindi non possono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Come riporta in una nota l’Ansa, a seguito della comunicazione dell’Asl dell’isolamento fiduciario e cui è sottoposto l’intero gruppo squadra, ilhaoggiche i suinonIlha inviato oggi comunicazioni ufficialiche hanno convocato igiocatori, per notificare che non partiranno. Tutti iazzurri, riferiscono dal club, sono in obbligo di isolamento perché contatti diretti di Piotr Zielinski ed Elif Elmas, positivi al covid19 e quindi non possono ...

