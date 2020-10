Il movimento Antifa è “terrorista”? (Di domenica 4 ottobre 2020) La polemica tra il Presidente americano Donald Trump e il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, per quanto riguarda la definizione degli Antifa non ha soltanto fatto riemergere per l’ennesima volta l’evidente diatriba tra i federali e la Presidenza, in atto oramai da anni e e in particolare in relazione alle indagini-fiasco sul Russiagate, ma ha anche … Il movimento Antifa è “terrorista”? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 ottobre 2020) La polemica tra il Presidente americano Donald Trump e il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, per quanto riguarda la definizione deglinon ha soltanto fatto riemergere per l’ennesima volta l’evidente diatriba tra i federali e la Presidenza, in atto oramai da anni e e in particolare in relazione alle indagini-fiasco sul Russiagate, ma ha anche … Ilè “terrorista”? InsideOver.

Igbtooru : secondi (agghiaccianti) di silenzio e poi riprende con il suo io ho visto la violenza arrivare dalla radical left l… - giovann58134961 : ?? i am israeli Mahdì Messiah ?? • chiedendo al primo ministro Benjamin Netanyahu di dimettersi per la sua risposta… - giovann58134961 : per la sua risposta alla pandemia e alla accuse che deve affrontare per accuse di corruzione. #antifa #Dem #Pd Blu… - BufalaBufla : @Gio_Iris @giap87625642 @zaiapresidente Anche sapere quello che si dice sarebbe importante. Antifa è un movimento p… - albelatu : RT @albelatu: @NicolaMelloni Sono d'accordo. Il riferimento a Sanders è ridicolo ma non quello al movimento antifa. E su quello tergiversan… -