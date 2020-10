“Il Mose? Non siamo contenti, ma solo sollevati. Serve manutenzione ordinaria”. Le voci dei veneziani che da anni lottano contro l’acqua alta (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non siamo contenti, ma sollevati. Saremo contenti quando la manutenzione dei canali e della città sarà fatta ogni giorno”. Da oltre trent’anni Anna vive in una casa al piano terra nel sestiere San Marco a Venezia, uno dei più colpiti dall’acqua alta del novembre 2019. “Un anno fa abbiamo dovuto buttare via oltre 800 libri e diversi elettrodomestici” spiega mentre sfoglia un album di fotografie rovinato dall’umidità. Oggi in queste calli aspettavano 135 centimetri di acqua, ma con l’entrata in azione del Mose le calli sono rimaste asciutte. “Se fosse rimasta a quel livello anche senza Mose non sarebbe entrata in casa, ma saremmo stati allarmati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non, ma. Saremoquando ladei canali e della città sarà fatta ogni giorno”. Da oltre trent’Anna vive in una casa al piano terra nel sestiere San Marco a Venezia, uno dei più colpiti dall’acquadel novembre 2019. “Un anno fa abbiamo dovuto buttare via oltre 800 libri e diversi elettrodomestici” spiega mentre sfoglia un album di fotografie rovinato dall’umidità. Oggi in queste calli aspettavano 135 centimetri di acqua, ma con l’entrata in azione delle calli sono rimaste asciutte. “Se fosse rimasta a quel livello anche senzanon sarebbe entrata in casa, ma saremmo stati allarmati ...

LuigiBrugnaro : ++A #Venezia il #Mose è sollevato++ ?? Sono le 10.10 e in questo momento si nota l‘evidente dislivello tra il mare… - teatrolafenice : ?? Per la prima volta Mozart, Haydn e Beethoven sorridono in favore di camera perchè oggi è un giorno speciale per t… - CottarelliCPI : Il Mose funziona. #Piazzasanmarco non è sotto l'acqua alta. Ci sono voluti 20 anni. Ma almeno una buona notizia c'è… - Noovyis : (“Il Mose? Non siamo contenti, ma solo sollevati. Serve manutenzione ordinaria”. Le voci dei veneziani che da anni… - chiarabarbagli : RT @m4gny: Sono riusciti a far funzionare il Mose dopo venti anni, ora vediamo se tra altri venti si potrà dire lo stesso anche delle scale… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Mose Maltempo: Guardia costiera di Venezia soccorre 4 diportisti in difficoltà Affaritaliani.it