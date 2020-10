Il Milan cala il tris contro lo Spezia: rossoneri a punteggio pieno (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ottobre 2020 - Il Milan batte lo Spezia 3-0 conquistando la terza vittoria in campionato. Lo Spezia resiste per un'ora poi cede di schianto: grande protagonista Leao, autore di una ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020)o, 4 ottobre 2020 - Ilbatte lo3-0 conquistando la terza vittoria in campionato. Loresiste per un'ora poi cede di schianto: grande protagonista Leao, autore di una ...

CristianoLamb92 : 7 goal fatti, 0 subiti e 9 punti che valgono il primato prima della sosta. Il #Milan cala il tris contro lo #Spezia… - sonikkkk_dj : @vivodicuoio1 @realvarriale Impara a leggere i regolamenti. Per tutti vale lo stesso e per il Napoli no?? Non cala… - Roby848484 : Juve Inter Napoli (che ha rosa + sensata) Atalanta (cala?) Milan Roma Lazio .... ..... ..Sassuolo e poi le altre..… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - Lo Spezia cala a San Siro contro un Milan senza tante altern… - gaebia : @frailmari stella rossa milan 1-0 per loro cala la nebbia si rigioca passa il milan e vince la champion -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cala Serie A: il Milan cala il tris-Risultati e marcatori 3^ giornata GoalSicilia.it Il Milan cala il tris contro lo Spezia: rossoneri a punteggio pieno

Milano, 4 ottobre 2020 - Il Milan batte lo Spezia 3-0 conquistando la terza vittoria in campionato grazie alle reti di Leao, 57' e 77', e Theo Hernandez al 75'. La squadra di Pioli resta a punteggio ...

Milan-Spezia 3-0 pagelle e tabellino: Leao ritorno di fuoco, Tonali flop

Il Milan batte lo Spezia e conquista la terza vittoria nelle prime tre gare di campionato. Tre gol tutti nella ripresa con Leao autore di una doppietta e una ...

Milano, 4 ottobre 2020 - Il Milan batte lo Spezia 3-0 conquistando la terza vittoria in campionato grazie alle reti di Leao, 57' e 77', e Theo Hernandez al 75'. La squadra di Pioli resta a punteggio ...Il Milan batte lo Spezia e conquista la terza vittoria nelle prime tre gare di campionato. Tre gol tutti nella ripresa con Leao autore di una doppietta e una ...