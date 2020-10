Il medico di Trump ammette | «Ieri ho omesso di dire che era sotto ossigeno Volevo essere ottimista»

Leggi su open.online

(Di domenica 4 ottobre 2020) Come il primo anche il secondo bollettinosulle condizioni fisiche di Donaldlascia ben sperare. Stando alle dichiarazioni dei medici, il presidente degli Stati Uniti, risultato positivo al Coronavirus tra il 1 e il 2 ottobre, è senza febbre da venerdì, le sue condizioni migliorano e potrebbe lasciare l’ospedale militare dove è ricoverato già lunedì. Come per il primo bollettinoperò, ci sono almeno un paio di cose che non tornano. Tutti i dubbi sulla salute diInnanzitutto, i medici hanno confermato che al presidente, il quale ha accusato due carenze difinora, è stato somministrato il desametasone, un potente corticosteroide solitamente usato in terapia intensiva. Proprio due settimane fa l’Agenzia ...