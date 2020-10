Il ‘Manifesto’ di Papa Francesco contro mercato | proprietà privata | razzismo e populismo

Leggi su dire

(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – “Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di la’ delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, e’ apparsa evidente l’incapacita’ di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si e’ verificata una frammentazione che ha reso piu’ difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che gia’ facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole gia’ esistenti, sta negando la realta’”. Papa Francesco lo scrive nella lettera enciclica ‘Fratelli tutti’ sulla fraternita’ e l’amicizia sociale.