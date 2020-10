Il maltempo piega la Francia, almeno 4 morti: un uomo annega nella sua auto (Di domenica 4 ottobre 2020) Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. La scoperta di... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 ottobre 2020) Unè stato ritrovato cadaveresuaimmersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est dellainvestito dalvenerdì sera. Lo hanno annunciato fonti dei pompieri. La scoperta di...

GazzettaDelSud : Il #maltempo piega la #Francia, almeno 4 morti: uno annega in auto - Notiziedi_it : Rinviato il concerto di Elisa a Udine, il maltempo piega il tour per la crew: info biglietti e rimborsi - Notiziedi_it : Rinviato il concerto di Elisa a Udine, il maltempo piega il tour per la crew: info biglietti e rimborsi -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo piega Il maltempo piega la Francia, almeno 4 morti: un uomo annega nella sua auto Gazzetta del Sud Il maltempo piega la Francia, almeno 4 morti: un uomo annega nella sua auto

Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno ...

Maltempo, a Sagliano è tornata la luce: rimossa anche pianta di grandi dimensioni piegata da pioggia

La situazione comincia a normalizzarsi a Sagliano Micca dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi. A fare il punto della situazione il sindaco Andrea Antoniotti: “A seguito dell’evento alluvionale ...

Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della Francia investito dal maltempo venerdì sera. Lo hanno ...La situazione comincia a normalizzarsi a Sagliano Micca dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi. A fare il punto della situazione il sindaco Andrea Antoniotti: “A seguito dell’evento alluvionale ...