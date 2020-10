Il Libro Della Giungla film stasera in tv 4 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Libro Della Giungla è il film stasera in tv domenica 4 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Libro Della Giungla film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Jungle BookUSCITO IL: 14 aprile 2016GENERE: Avventura, Drammatico, Fantasy, FamilyANNO: 2016REGIA: Jon Favreaucast: Toni Servillo, Giovanna Mezzogiorno, Neri Marcorè, Violante Placido, Giancarlo Magalli, Neel ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilè ilin tv domenica 42020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Jungle BookUSCITO IL: 14 aprile 2016GENERE: Avventura, Drammatico, Fantasy, FamilyANNO: 2016REGIA: Jon Favreau: Toni Servillo, Giovanna Mezzogiorno, Neri Marcorè, Violante Placido, Giancarlo Magalli, Neel ...

