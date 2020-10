Il legale del Napoli: «La legge dello Stato è superiore a quella sportiva» (Di domenica 4 ottobre 2020) Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport, il legale del Napoli ha giustificato la decisione della società di non partire per Torino. Il legale del Napoli Mattia Grassani ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport commentando la decisione dell’ASL di bloccare la partenza della squadra verso Torino per la partita contro la Juventus. «C’è Stato un lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovvero quella di impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano la testa al toro rispetto a ciò che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Attraverso le pagine della GazzettaSport, ildelha giustificato la decisione della società di non partire per Torino. IldelMattia Grassani ha rilasciato un’intervista alla GazzettaSport commentando la decisione dell’ASL di bloccare la partenza della squadra verso Torino per la partita contro la Juventus. «C’èun lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovverodi impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano la testa al toro rispetto a ciò che ...

LIVE: il Napoli non parte, ecco cosa dice l'avvocato degli azzurri

Seguite con noi tutti gli aggiornamenti sulla bufera Juve-Napoli, minuto per minuto. 9:30-A rompere il silenzio, adesso, è il legale del Napoli, Mattia Grassani. https://t.co/kpQEQFeCOy Grassani, ...

