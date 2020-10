Il Legale del Napoli Grassani: 'La Legge dello Stato è superiore a quella sportiva' (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Legale della SSC Napoli Avv. Grassani in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato del caos Juventus-Napoli. Questi alcuni passaggi delle parole di Grassani. 'Ci sono più comunicazioni di ASL e Regione Campania che vanno nella stessa ... Leggi su 100x100napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildella SSCAvv.in un'intervista rilasciata alla GazzettaSport oggi in edicola ha parlato del caos Juventus-. Questi alcuni passaggi delle parole di. 'Ci sono più comunicazioni di ASL e Regione Campania che vanno nella stessa ...

rubio_chef : “Il lobbismo è un’attività regolata da leggi, i lobbisti sono legalmente registrati, la bustarella diventa quindi l… - NicolaPorro : ?? Una lettrice scrive a me e @GcristianoD: è una ricercatrice esperta, ma non ha un lavoro stabile. Ed è stufa del… - NicolaPorro : C'è un motivo vero per il quale dovremmo abolire il valore legale del titolo di studio. Ce lo spiega @GcristianoD i… - robertonapoli : @Euroscettik @repubblica Preso da un intervista a Grassani (legale del napoli) Tu invece che fonti hai per dire ch… - Grand_Battery : RT @sostengo5: Fontana sempre più nei guai per la schifosa gestione del Coronavirus in Lombardia!!! #AdessoDIBBA #Orgoglio5Stelle https://t… -