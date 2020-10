Il lavoro dei sogni: pagati per guardare documentari (Di domenica 4 ottobre 2020) Pagati 2.020 dollari per un’abbuffata di documentari: è la nuova offerta MagellanTv, servizio di streaming statunitense specializzato in contenuti scientifici, naturalistici e storici, che cerca una persona disposta a guardare 24 speciali (di circa 50 minuti) in 48 ore dedicati a capi di stato, imperatori, re, dittatori tra i peggiori e i migliori di tutti i tempi. Esempi? Attila il re degli Unni, Riccardo I “Cuor di Leone”, Caligola, Napoleone, ma poi anche Hitler e Stalin, Robert Kennedy, Lincoln e Nixon tra i presidenti americani. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 ottobre 2020) Pagati 2.020 dollari per un’abbuffata di documentari: è la nuova offerta MagellanTv, servizio di streaming statunitense specializzato in contenuti scientifici, naturalistici e storici, che cerca una persona disposta a guardare 24 speciali (di circa 50 minuti) in 48 ore dedicati a capi di stato, imperatori, re, dittatori tra i peggiori e i migliori di tutti i tempi. Esempi? Attila il re degli Unni, Riccardo I “Cuor di Leone”, Caligola, Napoleone, ma poi anche Hitler e Stalin, Robert Kennedy, Lincoln e Nixon tra i presidenti americani.

PaolaTavernaM5S : Dopo tanto impegno e duro lavoro sono partiti i primi bonifici per risarcire i risparmiatori che sono stati… - CarloCalenda : La questione del “partitino” ha molto a che fare con la codardia dei riformisti. Si lamentano dei partiti che soste… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Lombardia, squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro in tutto il territorio della provincia di #Varese per… - nadia96966280 : @AndreaRoventini Con l’augurio che lei possa diventare un talebano dei Programmi di Garanzia Lavoro - luca_indri : @matteorenzi Alla faccia di chi sostiene da sempre la politica del no,del non fare,questo paese ha bisogno di opere… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro dei Gestione sanitaria Covid19, arriva il vademecum che semplifica il lavoro dei medici BlogSicilia.it Elena, ragazza in carriera tra amori e amarezze

A22 anni l’amore è un sogno. E può anche essere un libro, un romanzo, una storia appassionante scritta da una giovanissima ...

GIORNALISTI VIDEO MAKER TURISTICI LOCALI IN TUTTA ITALIA

Cercasi giornalisti o aspiranti tali in grado di contattare le amministrazioni locali per proporre la realizzazione di guide turistiche a titolo gratuito per i comuni in cambio di rilascio di accredit ...

A22 anni l’amore è un sogno. E può anche essere un libro, un romanzo, una storia appassionante scritta da una giovanissima ...Cercasi giornalisti o aspiranti tali in grado di contattare le amministrazioni locali per proporre la realizzazione di guide turistiche a titolo gratuito per i comuni in cambio di rilascio di accredit ...