Il giallo sulle condizioni di Trump, poi il video del Presidente: ‘Torno presto’. Ma non è fuori pericolo (Di domenica 4 ottobre 2020) Coronavirus, Donald Trump parla agli americani con un video dall’ospedale: “Sto meglio, torno presto”, assicura il Presidente. Il medico della Casa Bianca: “Non è fuori pericolo”. Nelle ultime ore gli Stati Uniti si interrogano sulle effettive condizioni di salute di Donald Trump, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le notizie che circolano sulle condizioni del numero uno della Casa Bianca sono contraddittorie e hanno spinto The Donald a mostrarsi in video proprio dall’ospedale. Donald TrumpCoronavirus, il video di Trump dall’ospedale: Sto meglio, torno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) Coronavirus, Donaldparla agli americani con undall’ospedale: “Sto meglio, torno presto”, assicura il. Il medico della Casa Bianca: “Non è”. Nelle ultime ore gli Stati Uniti si interroganoeffettivedi salute di Donald, ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le notizie che circolanodel numero uno della Casa Bianca sono contraddittorie e hanno spinto The Donald a mostrarsi inproprio dall’ospedale. DonaldCoronavirus, ildidall’ospedale: Sto meglio, torno ...

