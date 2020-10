“Il disprezzo per i deboli si può nascondere nel populismo e negli interessi economici dei potenti”, la terza enciclica del Papa è la più politica (Di domenica 4 ottobre 2020) No ai populismi e a politiche contro i migranti. È il cuore del messaggio che Papa Francesco consegna al mondo nella sua terza enciclica, Fratelli tutti, dedicata questa volta alla fraternità e all’amicizia sociale. Un documento simbolicamente firmato ad Assisi, sulla tomba del santo di cui Bergoglio da Pontefice ha preso il nome, proprio perché, come la sua enciclica precedente, Laudato si’, è ispirato al frate stimmatizzato. Fratelli tutti è una sintesi di questi otto anni di pontificato bergogliano. Francesco riflette a lungo sull’esigenza di una fraternità universale, anche alla luce della recente pandemia che, però, ribadisce non è “una sorta di castigo divino”. Ma è alla politica che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) No ai populismi e a politiche contro i migranti. È il cuore del messaggio cheFrancesco consegna al mondo nella sua, Fratelli tutti, dedicata questa volta alla fraternità e all’amicizia sociale. Un documento simbolicamente firmato ad Assisi, sulla tomba del santo di cui Bergoglio da Pontefice ha preso il nome, proprio perché, come la suaprecedente, Laudato si’, è ispirato al frate stimmatizzato. Fratelli tutti è una sintesi di questi otto anni di pontificato bergogliano. Francesco riflette a lungo sull’esigenza di una fraternità universale, anche alla luce della recente pandemia che, però, ribadisce non è “una sorta di castigo divino”. Ma è allache il ...

