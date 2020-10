Il Covid buca il pallone: Juve-Napoli non si gioca, vince lo scaricabarile (Di domenica 4 ottobre 2020) A poco a poco il Covid-19 si sta portando via i pezzi cardine del mondo del calcio. Prima il pubblico, assente da mesi sugli spalti, poi i diretti protagonisti, i calciatori, fermati dal virus in tutta Europa (dal recente caso di Ibrahimovic in Italia fino alle stelle del Psg Neymar e Mbappè passando per Manè e Pogba in Premier League), infine una squadra intera. Probabilmente il punto di ritorno, perché a furia di togliere tasselli all'ingranaggio il rischio è che venga meno anche la credibilità del sistema. Il mancato viaggio del Napoli a Torino per la supersfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus crea un solco che la Serie A dovrà adesso riuscire a ricomporre. Perché il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri che verosimilmente delibererà il giudice sportivo non ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) A poco a poco il-19 si sta portando via i pezzi cardine del mondo del calcio. Prima il pubblico, assente da mesi sugli spalti, poi i diretti protagonisti, i calciatori, fermati dal virus in tutta Europa (dal recente caso di Ibrahimovic in Italia fino alle stelle del Psg Neymar e Mbappè passando per Manè e Pogba in Premier League), infine una squadra intera. Probabilmente il punto di ritorno, perché a furia di togliere tasselli all'ingranaggio il rischio è che venga meno anche la credibilità del sistema. Il mancato viaggio dela Torino per la supersfida dell'Allianz Stadium contro lantus crea un solco che la Serie A dovrà adesso riuscire a ricomporre. Perché il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri che verosimilmente delibererà il giudice sportivo non ...

