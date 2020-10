Il Coronavirus torna a far paura. Preoccupa l’aumento di nuovi contagi e vittime. Mai così tanti casi da aprile (Di domenica 4 ottobre 2020) torna a salire e a Preoccupare la curva dei contagi da Coronavirus in Italia con numeri mai così alti da aprile. Una timore espresso, ieri, anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Non posso tacere la Preoccupazione per l’aumento del ritmo del contagio della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Il Viminale sta predisponendo controlli mirati, pattugliamenti contro gli assembramenti con l’impiego anche dei militari per verificare il rispetto delle norme, come l’obbligo delle mascherine. Non sono esclusi anche mini-lockdown per arginare l’aumento dei focolai. Secondo il bollettino giornaliero del ministero diffuso ieri, tra venerdì e sabato sono stati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 4 ottobre 2020)a salire e are la curva deidain Italia con numeri mai così alti da. Una timore espresso, ieri, anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Non posso tacere lazione per l’aumento del ritmo delo della pandemia e perche giorno per giorno continuiamo a registrare”. Il Viminale sta predisponendo controlli mirati, pattugliamenti contro gli assembramenti con l’impiego anche dei militari per verificare il rispetto delle norme, come l’obbligo delle mascherine. Non sono esclusi anche mini-lockdown per arginare l’aumento dei focolai. Secondo il bollettino giornaliero del ministero diffuso ieri, tra venerdì e sabato sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Il Coronavirus torna a uccidere in Calabria: morto 61enne di Stefanaconi Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo Trump, video dall'ospedale: "Mi sento molto meglio". Ma il medico: "Non è ancora fuori pericolo"

in un video girato nell’ospedale militare Walter Reed - dove è ricoverato per il covid-19 - e postato su Twitter. Poco dopo però arriva un aggiornamento del medico della Casa Bianca ...

Consiglio comunale in streaming Focus sull’organico dei vigili

Il Consiglio comunale torna a riunirsi giovedì ... funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 (variazione di bilancio in via d’urgenza).

