Il coronavirus fa un’altra vittima | lo stilista Kenzo è deceduto

Il celebre stilista Kenzo non c'è più Lo stilista giapponese Kenzo è morto oggi, 4 ottobre, a causa del Covid-19. Era in cura presso l'American Hospital di Neuilly-sur-Seine. Lo stilista giapponese Kenzo Takada è morto a causa del coronavirus: aveva 81 anni. Un portavoce ha annunciato: "È deceduto domenica 4 ottobre 2020 presso l'American Hospital di Neuilly-sur-Seine" Kenzo è stato il primo stilista giapponese a stabilirsi a Parigi e proprio da lì ha iniziato una lunga carriera di fama mondiale.

