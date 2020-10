Il commissario dell’Asl Verdoliva: “I giocatori e lo staff del Napoli sono in quarantena” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ai microfoni di 90esimo minuto, il commissario dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, è intervenuto commentando il caso di Juventus-Napoli, con lo stop alla trasferta per la squadra di Gattuso. “La corrispondenza tra l’Asl Napoli 1 e la società Napoli è cominciata il 2 ottobre, quando è stata segnalata la positività di due membri della società. Il giorno dopo abbiamo avuto la conferma dall’Asl Napoli 2 Nord, che è competente per la residenza del giocatore Zielinski, dei contatti stretti. Abbiamo avuto un lungo elenco e lì è scattato il protocollo, che in una logica giuridica vede pregiudiziale la salvaguardia della salute ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ai microfoni di 90esimo minuto, ildell’Asl1, Ciro, è intervenuto commentando il caso di Juventus-, con lo stop alla trasferta per la squadra di Gattuso. “La corrispondenza tra l’Asl1 e la societàè cominciata il 2 ottobre, quando è stata segnalata la positività di due membri della società. Il giorno dopo abbiamo avuto la conferma dall’Asl2 Nord, che è competente per la residenza del giocatore Zielinski, dei contatti stretti. Abbiamo avuto un lungo elenco e lì è scattato il protocollo, che in una logica giuridica vede pregiudiziale la salvaguardia della salute ...

flaucy65 : @andreavianel Vorrei segnalarLe che la colpa dell^affaire Juventus Napoli è del Milan, che non ha chiesto il permes… - marcobaleno__ : RT @mike_fusco: Il Commissario dell' ASL Napoli 1 (Che non ha Direttore perchè commissariata per infiltrazioni camorristiche) che non sa la… - Marco_viscomi : RT @mike_fusco: Il Commissario dell' ASL Napoli 1 (Che non ha Direttore perchè commissariata per infiltrazioni camorristiche) che non sa la… - StefanoFrige : RT @mike_fusco: Il Commissario dell' ASL Napoli 1 (Che non ha Direttore perchè commissariata per infiltrazioni camorristiche) che non sa la… - ABalestrieri : RT @mike_fusco: Il Commissario dell' ASL Napoli 1 (Che non ha Direttore perchè commissariata per infiltrazioni camorristiche) che non sa la… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario dell’Asl Confcommercio, pesca e mitilicoltura: Carriero commissario Corriere di Taranto