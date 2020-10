Il calcio italiano è la nuova regina Maria Antonietta: vuole dare brioches ai poveri contagiati (Di domenica 4 ottobre 2020) Prima o poi si doveva arrivare al nodo della questione: e cioè la molto presunta, diciamo anche autoproclamata, extraterritorialità del calcio italiano. Il calcio italiano è un po’ come Maria d’Antonietta d’Asburgo: mentre fuori infuria la rivoluzione, lei chiede che cosa sia tutto quel baccano. “Il popolo ha fame”. “E diamo loro brioches”. Questa è la storia. Quella seria. Il calcio la sta scimmiottando. In forma di farsa, come da frase fatta. Dalla lettura dei giornali emerge in maniera sin troppo chiaro l’umore in Lega, in Federcalcio e tra i presidenti di Serie A. Il Napoli viene più o meno dipinto – non da tutti, ovviamente – come il club ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Prima o poi si doveva arrivare al nodo della questione: e cioè la molto presunta, diciamo anche autoproclamata, extraterritorialità del. Ilè un po’ comed’d’Asburgo: mentre fuori infuria la rivoluzione, lei chiede che cosa sia tutto quel baccano. “Il popolo ha fame”. “E diamo loro”. Questa è la storia. Quella seria. Illa sta scimmiottando. In forma di farsa, come da frase fatta. Dalla lettura dei giornali emerge in maniera sin troppo chiaro l’umore in Lega, in Federe tra i presidenti di Serie A. Il Napoli viene più o meno dipinto – non da tutti, ovviamente – come il club ...

