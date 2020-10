Il caffè nero prima della colazione fa male al metabolismo degli zuccheri | perché berlo dopo

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Una ricerca posta in essere dai ricercatori del Center for Nutrition, Exercise & Metabolism, presso l’Università di Bath, ha esaminato l’effetto dell’assunzione del caffè e del sonno interrotto su diversi marker metabolici. Pare che un caffèassunto appena svegli,una lunga nottata, potrebbe compromettere i livelli di zucchero nel sangue. Lo studio in questione infatti dimostra che bere il caffè per sollevarsi da un sonno intenso può avere un effetto negativo sulla glicemia. Maggiori dettagli sull’esperimento I ricercatori hanno chiesto a 29 uomini e donne (perfettamente in salute) di sottoporsi a tre esperimenti notturni. Il primo esperimento prevedeva un sonno interrotto: i ricercatori infatti hanno svegliato i partecipanti ogni ora per ...