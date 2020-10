Ieri in Italia 2844 nuovi casi, la Gran Bretagna pronta al vaccino (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua a infuriare in Italia e nel mondo l’epidemia da coronavirus. Ieri 2844 nuovi casi nel nostro Paese: un numero così alto non si raggiungeva da prima della fine del lockdown. Intanto il governo pensa a dei controlli anti-assembramento da parte dell’esercito. Non nasconde poi le sue preoccupazioni Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.Soprattutto, secondo Vaia, sono i mezzi di trasporto quali le metropolitane a rappresentare una preoccupante fonte di contagio. “Nelle scuole possiamo fare tanto e stiamo facendo tanto, ma quello che ci preoccupa sono i trasporti”. È record di casi anche in Francia, dove si sono registrati quasi 17mila casi in sole 24 ore.Sale dunque a 34,8 milioni il totale dei ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Continua a infuriare ine nel mondo l’epidemia da coronavirus.nel nostro Paese: un numero così alto non si raggiungeva da prima della fine del lockdown. Intanto il governo pensa a dei controlli anti-assembramento da parte dell’esercito. Non nasconde poi le sue preoccupazioni Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani.Soprattutto, secondo Vaia, sono i mezzi di trasporto quali le metropolitane a rappresentare una preoccupante fonte di contagio. “Nelle scuole possiamo fare tanto e stiamo facendo tanto, ma quello che ci preoccupa sono i trasporti”. È record dianche in Francia, dove si sono registrati quasi 17milain sole 24 ore.Sale dunque a 34,8 milioni il totale dei ...

